41 إيرانيا و25 من عناصر الحشد الشعبي حصيلة قتلى القصف الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، استهداف 5 مقرات تابعة لحزب الله في سوريا والعراق، وأسفر القصف عن مقتل 41 إيرانيا و25 من عناصر الحشد الشعبى العراقي.





وأكد أحمد الحمداني، مراسل فضائية العربية، في مدينة أربيل العراقية، اليوم الاثنين، أن الضربة موجعة للحشد الشعبي.





وقال البنتاجون، في بيان له ن القصف جاء ردا على الهجوم على قواعد عراقية تستضيف أمريكيين، وأن الضربات نفذتها طائرات أمريكية من طراز إف 16.