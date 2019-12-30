Advertisements
Advertisements
Advertisements

41 إيرانيا و25 من عناصر الحشد الشعبي حصيلة قتلى القصف الأمريكي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:17 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، استهداف 5 مقرات تابعة لحزب الله في سوريا والعراق، وأسفر القصف عن مقتل 41 إيرانيا و25 من عناصر الحشد الشعبى العراقي.


وأكد أحمد الحمداني، مراسل فضائية العربية، في مدينة أربيل العراقية، اليوم الاثنين، أن الضربة موجعة للحشد الشعبي.


وقال البنتاجون، في بيان له ن القصف جاء ردا على الهجوم على قواعد عراقية تستضيف أمريكيين، وأن الضربات نفذتها طائرات أمريكية من طراز إف 16.

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

قصف أمريكي سوريا العراق الحشد الشعبي إيران

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

الشوط الأول.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر (0-0) عبر bein sportكورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول متعدد hd

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم|طلب مفاجئ من زيدان.. الدبابة على أبواب الريال.. وطعنة بيريز القاتلة لزيزو

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم| انقلاب يطيح بثنائي البارسا.. وفالفيردي خارج أسوار الكامب نو

منذ حوالي 3 ساعات

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| Liverpool vs. Wolves: Premier League live stream

منذ حوالي 8 ساعات

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

العراق: الحشد الشعبي يُهدد بالرد على الضربة الجوية الأمريكية

إصابة زوار إيرانيين بهجوم شنه داعش قرب تكريت

العراق: الحشد يغلق طريق الموصل أربيل احتجاجا على قرار عبد المهدي

العراق: طائرات مجهولة استهدفت مليشيا الحشد الشعبي

"البنتاجون": استهداف ميليشيا حزب الله العراقي ردا على مقتل أمريكي

ارتفاع حصيلة استهداف مقر كتائب حزب الله بالعراق إلى 16 قتيلا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:10 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

11:15 م

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status