تعرف على حالة الطقس ليلة رأس السنة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 31 ديسمبر 2019





حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 1 يناير 2020

يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة نشطة على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة طقس الثلاثة أيام المقبلة، بداية من الإثنين 30 ديسمبر 2019، وحتى الأربعاء 1 يناير 2020.يسود طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ حتى الوجه اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺎﺋﻞ للدفء ﻋﻠﻰ جنوب البلاد ﻧﻬﺎرًا، شديد اﻟﺒﺮودة ليلًا، تصل لحد اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت في وسط ﺳﻴﻨﺎء، كما تقل اﻟﺮؤﻳﺔ في الشبورة اﻟﻤﺎﺋية ﺻﺒﺎﺣًﺎ ﻋﻠﻰ مناطق ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، وﺘﻜﺎﺛﺮ السحب اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ والمتوسطة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، حيث ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط أمطار على السواحل اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ الغربية، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ جنوبية ﻏﺮﺑﻴﺔ تنشط على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وﺗؤدي إلى اضطراب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟمتوسط.يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة.