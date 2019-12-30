"عايز أشتغل سينما".. حسني حسني يكشف لأول مرة عدم تلقيه عروضا جديدة للعمل (فيديو)





صرح الفنان حسني حسني، بعدم تلقيه عروضًا سينمائية جديدة، منذ آخر فيلم شارك فيه وهو "خيال مآتة" مع النجم أحمد حلمي.





وقال في تصريحات إعلامية، إنه بصدد المشاركة حاليا في عمل مسرحي، مضيفًا: "لكن لحد دلوقتي مافيش تلفزيون أو سينما،،، ادعولي يجيلي سينما علشان المسرحية بتبقى متعبة والسينما أحسن".





يذكر أنه أقيمت الثلاثاء الماضي احتفالية تكريم الفنان حسن حسني، والتي يقيمها مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، بمسرح النقابة بشارع القصر العيني.



وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من الفنانين على رأسهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، وإيهاب فهمي، وسوزان نجم الدين، ومحمد سعد، ومحمد هنيدي.

وبدأت الاحتفالية بعزف النشيد الوطني، ثم قدم الحفل الفنان إيهاب فهمي، الذي كشف أن الدكتور أشرف زكي هو صاحب فكرة التكريم من باب أن الأجيال بتسلم الأجيال التالية، موضحًا أنه بدأ حياته التمثيلية أمام هذا النجم الكبير.

ودعا الفنان أشرف زكي الفنانين صلاح عبدالله وسليمان عيد ووائل عبدالعزيز ومحسن منصور وأوس أوس لمشاركته على المسرح، ثم الفنان حسن حسني الذي شاركه الصعود على المسرح الفنانين محمد سعد ومحمد هنيدي، وأكد الأخير أن "حسني" أستاذ ومربي والناس بتحبه. ثم عرض استعراض خاص مصحوب بأغنية خاصة ل"حسني" ثم فيلم تسجيلي بعنوان "القشاش" الذي تحدث فيه عن أهم مراحل حياته.







