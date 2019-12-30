Advertisements
Advertisements
Advertisements

لميس جابر تكشف الشبه بين السيسي ومحمد علي باشا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:55 ص
Advertisements
لميس جابر
لميس جابر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، إنه بعد ثورات الربيع العربي، لا يصلح لحكم مصر إلا شخصا بخلفية عسكرية، معقبة: "قولا واحد مكنش ينفع غير حاكم عسكري، جرينا كلنا في الشوارع قولنا الحق يا سيسي"، كاشفة عن أنها تلقت تهديدات بالقتل من حركة المقاومة الفلسطينية حماس، في 2014، بسبب "تخبيطها فيها".

وأشارت "جابر"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن الخطر ما زال موجودا، منوهة بأن الجيش يشرف فقط على المشروعات الجاري تنفيذها لصرامة إدارته.

وأضافت، "مصر الجديدة مصارينها طلعت ورجعت تاني في وقت قياسي، مين يقدر يعمل كده، والناس في مصر الجديدة مبسوطة جدا، وبيطلعوا يتفسحوا على الكباري".

ولفتت إلى أن محمد علي باشا، مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلاهما يتابعان مشروعاتهما بنفسهما، مضيفة: "ثقافة الشعب القوي ملهاش علاقة أوي بالشغل إلا لما بيتزنق.

وأعربت عن تفاؤلها بعام 2020، مشيرة إلى أن هناك بشائر، كانخفاض نسبة البطالة، و"الدنيا ماشية كويس أوي".
Advertisements

أخبار تهمك

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

خبير اقتصادي: الدخل الحقيقي للمواطن المصري في طريقه للتحسن تدريجيا

منذ أقل من ساعتين

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأفريقي التونسي بديل أزارو في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 11 ساعة

ستصل لـ10 درجات.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ3أيام المقبلة

منذ ساعتين و 12 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:38 ص

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

ستصل لـ10 درجات.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ3أيام المقبلة

07:18 ص

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status