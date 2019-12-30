لميس جابر تكشف الشبه بين السيسي ومحمد علي باشا

وأشارت "جابر"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن الخطر ما زال موجودا، منوهة بأن الجيش يشرف فقط على المشروعات الجاري تنفيذها لصرامة إدارته.





وأضافت، "مصر الجديدة مصارينها طلعت ورجعت تاني في وقت قياسي، مين يقدر يعمل كده، والناس في مصر الجديدة مبسوطة جدا، وبيطلعوا يتفسحوا على الكباري".





ولفتت إلى أن محمد علي باشا، مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلاهما يتابعان مشروعاتهما بنفسهما، مضيفة: "ثقافة الشعب القوي ملهاش علاقة أوي بالشغل إلا لما بيتزنق.





وأعربت عن تفاؤلها بعام 2020، مشيرة إلى أن هناك بشائر، كانخفاض نسبة البطالة، و"الدنيا ماشية كويس أوي".



قالت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، إنه بعد ثورات الربيع العربي، لا يصلح لحكم مصر إلا شخصا بخلفية عسكرية، معقبة: "قولا واحد مكنش ينفع غير حاكم عسكري، جرينا كلنا في الشوارع قولنا الحق يا سيسي"، كاشفة عن أنها تلقت تهديدات بالقتل من حركة المقاومة الفلسطينية حماس، في 2014، بسبب "تخبيطها فيها".