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شاهد.. صدمة ودموع هنادي مهنا في خطوبتها بعد مفاجأة تامر حسني لها (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:38 ص
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بوابة الفجر
حامد محمود
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل خطوبة الفنانة هنادي مهنا والممثل الشاب أحمد خالد صالح.

وظهرت مهنا وهي تبكي، خلال الفيديو بعد مفاجأة تامر حسني لها، بحضوره الحفل باتفاق مسبق مع والدها.

يذكر أن الثنائى، احتفل بالخطوبة في جو عائلي هادئ اقتصر على الأهل والأقارب والأصدقاء، وتدوال رواد التواصل الاجتماعى، صورا جديدة من حفل الخطوبه، والتى ظهرت بها الفنانة درة والفنانة هند عبد الحليم و مجموعة من الأصدقاء.

وتعود قصة تعارف الثنائي على بعضهما خلال تصوير مسلسل نسر الصعيد، حيث نشأت بينهما علاقة صداقة لتتطور إلى حب والتي ظهرت فى أكثر من مناسبة سويًا مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، وأيضًا ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة.



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خطوبة هنادي مهنا خطوبة حفل تامر حسني الفجر الفني

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