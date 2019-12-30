شاهد.. صدمة ودموع هنادي مهنا في خطوبتها بعد مفاجأة تامر حسني لها (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل خطوبة الفنانة هنادي مهنا والممثل الشاب أحمد خالد صالح.

وظهرت مهنا وهي تبكي، خلال الفيديو بعد مفاجأة تامر حسني لها، بحضوره الحفل باتفاق مسبق مع والدها.

يذكر أن الثنائى، احتفل بالخطوبة في جو عائلي هادئ اقتصر على الأهل والأقارب والأصدقاء، وتدوال رواد التواصل الاجتماعى، صورا جديدة من حفل الخطوبه، والتى ظهرت بها الفنانة درة والفنانة هند عبد الحليم و مجموعة من الأصدقاء.



