ستصل لـ10 درجات.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ3أيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة في هذا الوقت طبيعية، وتتراوح ما بين 17 و18 درجة، لكن سرعة الرياح تزيد الشعور بالبرودة، خاصة في الأماكن المكشوفة.



وتابع مدير مركز التنبؤات الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن درجة الحرارة ستنخفض ليلًا وستقل لـ9 درجات، وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من انخفاض درجة الحرارة لـ7 درجات ليلًا، خلال هذا التوقيت أمر غير حقيقي.



ولفت إلى أن درجة الحرارة ستتراوح ما بين 17 و18 درجة نهارًا خلال الثلاثة أيام المقبلة، وستنخفض ليلًا لتصل لـ10 درجات.

