مان سيتي ضد شيفيلد.. جورديولا يدخل تاريخ الدوري الانجليزي





وأصبح بيب جوارديولا المدرب الأول الذي يفوز في 16 مباراة خارج أرضه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " وتحقيق جائزة أفضل مدرب في الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " 5 مرات.





وجاءت قائمة أسرع المدربين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد فوز مان سيتي ضد شيفيلد :



الاسباني بيب جوارديولا 100 فوز بعد 134 مباراة مع نادي مانسشتر سيتي.



البرتغالي جوزيه مورينهو 100 فوز بعد 142 مباراة مع نادي تشيلسي.



الألماني يورجن كلوب 100 فوز بعد 159 مباراة مع نادي ليفربول.



السير اليكس فيرجسون ( 100 فوز بعد 162 مباراة) مع نادي مانسشتر يونايتد.



الفرنسي آرسين فينجر 100 فوز بعد 179 مباراة مع نادي آرسنال.