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مان سيتي ضد شيفيلد.. جورديولا يدخل تاريخ الدوري الانجليزي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:33 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حقق نادي مانسشتر سيتي فوزا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.


جورديولا يدخل تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز بعد فوز مان سيتي ضد شيفيلد :

‏أصبح الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أسرع مدرب يحقق 100 فوز في تاريخ بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " وأول مدرب يجمع 100 نقطة وأكثر مدرب يسجل 106 أهداف في البطولة الإنجليزية بالإضافة إلي أول مدرب يحقق 18 فوز متتالي ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز بالإضافة إلى أول مدرب يحقق 32 فوز بالموسم الواحد في تاريخ البطولة الانبجيزية.


وأصبح بيب جوارديولا المدرب الأول الذي يفوز في 16 مباراة خارج أرضه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " وتحقيق جائزة أفضل مدرب في الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " 5 مرات.


وجاءت قائمة أسرع المدربين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد فوز مان سيتي ضد شيفيلد :

الاسباني بيب جوارديولا 100 فوز بعد 134 مباراة مع نادي مانسشتر سيتي.

البرتغالي جوزيه مورينهو 100 فوز بعد 142 مباراة مع نادي تشيلسي.

الألماني يورجن كلوب 100 فوز بعد 159 مباراة مع نادي ليفربول.

السير اليكس فيرجسون ( 100 فوز بعد 162 مباراة) مع نادي مانسشتر يونايتد.

الفرنسي آرسين فينجر 100 فوز بعد 179 مباراة مع نادي آرسنال.


ويستعد نادي مانسشتر سيتي لمواجهة نظيره نادي إيفرتون يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر بينما سيواجه نادي شيفيلد يونايتد نظيره نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول. 
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