أمطار وصقيع ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تحذر من طقس الاثنين

تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بـ حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019، من خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، حيث يسود طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ حتى الوجه اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺎﺋﻞ للدفء ﻋﻠﻰ جنوب البلاد ﻧﻬﺎرًا، شديد اﻟﺒﺮودة ليلًا.



وكشف البيان، أن برودة الجو ﺗﺼﻞ لحد اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت في وسط ﺳﻴﻨﺎء، كما تقل اﻟﺮؤﻳﺔ في الشبورة اﻟﻤﺎﺋية ﺻﺒﺎﺣًﺎ ﻋﻠﻰ مناطق ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد.



وحذر من ﺘﻜﺎﺛﺮ السحب اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ والمتوسطة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، حيث ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط أمطار على السواحل اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ الغربية، لافتا إلى أن اﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ جنوبية ﻏﺮﺑﻴﺔ تنشط على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وﺗؤدي إلى اضطراب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟمتوسط.



أما عن درجات الحرارة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة.

