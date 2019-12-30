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خبير اقتصادي: الدخل الحقيقي للمواطن المصري في طريقه للتحسن تدريجيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:37 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الخبير والمحلل الاقتصادي أحمد شمس الدين، إن اكتشافات الغاز الجديد وانتعاش السياحة ساهم في انتعاش الاقتصادي المصري، متوقعا ارتفاع الدخل الحقيقي للمواطن المصري تدريجًيا.

وتوقع "شمس الدين"، خلال حوار ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، استمرار انخفاض سعر الفائدة في البنوك عام 2020، مشيرا إلى أنه سيتم انخفاضها بنسبة 1%.

كما توقع الخبير الاقتصادي، ارتفاع معدل النمو في الدولة 5.8%، واستمرار انخفاض العجز في الموازنة العامة للدولة، وصعود أسعار الذهاب بالأسواق، أما بالنسيبة لإيرادات قناة السويس فمن من المتوقع أن تثبت وحقق 6 مليارات دولار مثل العام الحالي بسبب بطء حركة التجارة العالمية.
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