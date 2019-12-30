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السيسي يؤكد لنظيره الفرنسي موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ليبيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:23 ص
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السيسي وماكرون
السيسي وماكرون
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، مساء الأحد، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا، وأكد الرئيس على ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.

 ومن جانبه؛ أكد الرئيس ماكرون، سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا، وتم التوافق على تكثيف الجهود الثنائية وكذلك مع الشركاء الدوليين للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي علي نحو يتضمن جميع جوانب القضية.

كما تطرق الاتصال لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وأعرب الرئيسان عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها.

وشهد الاتصال تبادل التهاني بين الرئيسين بمناسبة موسم الأعياد واقتراب العام الميلادي الجديد.

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الكلمات المفتاحية

ماكرون لييبيا السيسي الأوضاع بليبيا

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