العاملون خريجي تجارة وآداب.. تفاصيل غلق 6 آلاف منشأة طبية مخالفة في 2019



وأشار خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن من ضمن أسباب الغلق لأحد المراكز أن العاملين به كانوا لا يحملون ترخيص مزاولة المهنة، وحاصلين على بكالوريوس تجارة، وآداب.



وأوضح أن هناك حملات دورية على جميع المحافظات لضبط أي منشآت طبية مخالفة، فضلا عن وجود حملات شهرية على كل محافظة على حدا، وتصدر تقارير لإتخاذ الإجراءات، منوها بأن من حق المريض أن يطلع على ترخيص المنشأة الطبية.



عقب المتحدث باسم وزارة الصحة، على إغلاق نحو 6 آلاف منشأة طبية مخالفة خلال 2019، مشيرا إلى أن 90% من تلك المنشآت كانت غير مرخصة، والباقي كانوا مخالفين لشروط الترخيص.