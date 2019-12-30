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موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:19 ص
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بوابة الفجر
على ماهر حلمي
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يستضيف يوم الخميس القادم نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.


تعرف علي موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول:

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش.


تعرف علي القنوات الناقلة لمباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام شيفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز :

وتذاع المباراة بين نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الشرق الأوسط بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.


ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 55 نقطة بينما يحتل نادي شيفيلد يونايتد المركز الثامن بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 28 نقطة.


يذكر أن نادي ليفربول قد حقق فوزا صعبا بنتيجة هدف مقابل لاشئ أمام نظيره فريق والفرهامبتون ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول بينما خسر نادي شيفيلد يونايتد أمام نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.
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محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي الدوري الان

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