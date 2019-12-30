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ترتيب مجموعات الكونفيدرالية بعد انتهاء الجولة الثالثة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:06 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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اختتمت مساء الأحد 29 ديسمبر 2019، منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالموسم الحالي 2019 / 2020، حيث أقيمت 8 مباريات قوية في مختلف ملاعب القارة السمراء، بين الأندية الـ16 المشاركة بالبطولة القارية، وأبرزها كانت المواجهة القوية التي جمعت فريقي بيراميدز والمصري البورسعيدي والتي انتهت بخسارة الأخير بهدفين مقابل هدف في المجموعة الأولي.


ويستعرض "الفجر الرياضي" نتائج مباريات الجولة الثالثة وترتيب المجموعات الأربعة ببطولة الكونفيدرالية:-

- المجموعة الأولي:

فاز فريق بيراميدز على المصري بنتيجة 2-1 سجل الهدفين (جون آنطوي – دودو الجباس)، بينما جاء هدف الفريق البورسعيدي عن طريق اللاعب (سعيدو سيمبوري "ركلة جزاء")، وفي نفس المجموعة تعادل فريق نواذيبو الموريتاني سلبيًا مع فريق اينوجو رينجرز.


1- بيراميدز (مصر) 9 نقاط
2- المصري (مصر) 6 نقاط
3- إينوجو رينجرز (نيجيريا) 1 نقطة
4- نواذيبو (موريتانيا) 1 نقطة


- المجموعة الثانية:

تغلب فريق حوريا كوناكري الغيني 1-0 على دجوليبا المالي، بينما تعادل فريق بيدفيست ويتس بطل جنوب إفريقيا سلبيًا مع فريق النصر الليبي.

1- حوريا كوناكري (غينيا) 7 نقاط
2- دجوليبا (مالي) 4 نقاط
3- بيدفيست ويتس (جنوب إفريقيا) 2 نقطة
4- النصر (ليبيا) 2 نقطة


- المجموعة الثالثة:

اكتسح فريق نهضة بركان المغربي ضيفه فريق موتيما بيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، بينما تعادل فريق زاناكو الزامبي مع ادجوبي بطل بنين سلبيًا.

1- نهضة بركان (المغرب) 7 نقاط
2- موتيما بيمبي (الكونغو) 4 نقاط
3- زاناكو (زامبيا) 3 نقاط
4- ادجوبي (بنين) 1 نقطة


- المجموعة الرابعة:

خسر فريق انيمبا النيجيري أمام نادي بارادو الجزائري بهدف دون مقابل، بينما تعادل فريق حسنية أغادير المغربي مع سان بيدرو الإيفواري بنتيجة 1-1ز

1- حسنية أغادير (المغرب) 7 نقاط
2- نادي بارادو (الجزائر) 4 نقاط
3- إنيمبا (نيجيريا) 3 نقاط
4- سان بيدرو (كوت ديفوار) 2 نقطة


مواعيد المباريات المتبقية بمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية:

يتبقي 3 جولات في مرحلة المجموعات بالبطولة القارية، حيث تقام مباريات الجولة الرابعة يوم 12 يناير المقبل، بينما تقام مباريات الجولة الخامسة يوم 26 من نفس الشهر، أما مباريات الجولة السادسة تقام يوم 2 فبراير القادم.
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الكلمات المفتاحية

بيراميدز المصري الكونفدرالية

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