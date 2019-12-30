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تعرف على أبرز إنجازات مصر الاقتصادية في 2019 (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:13 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الخبير والمحلل الاقتصادي أحمد شمس الدين، عن أهم إنجازات مصر الاقتصادية في عام 2019، مشيرا إلى أن هناك أرقام اقتصادية جيدة تحققت هذا العام.

وأوضح "شمس الدين"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن مصر في عام 2019 استطاعت اجتياز الموجه التضخمية التي حدثت نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن نسبة الأسعار أصبحت أقل من السنوات الماضية.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة في البنوك انخفضت؛ وهناك توقعات بانخفاضها أكثر؛ وهو ما يحفز الاستثمار ويشجع المواطن على الاقتراض.

ولفت إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار أيضا من أهم الإنجازات حيث سيؤدي إلى انتعاش السوق المحلي وينعكس إيجابيا على المواطن.

ونوه المحلل الاقتصادي إلى أن هناك ارتفاع في إيرادات السياحة فضلًا عن انخفاض العجز في الميزان التجاري الذي يمثل تعاملات الدولة مع العالم الخارجي حيث أصبح 2% بعد أن كان 6% من قيمة الناتج المحلي للدولة.
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