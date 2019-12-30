مسئول بالمتحف المصري يكشف مفاجأة تحدث للمرة الأولى

قال عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف يضم أكثر من 49 ألف قطعة، ولأول مرة سيتم عرض مجموعة توت عنخ آمون كاملة، بالمتحف المصري الكبير، وتم إعداد قاعة له على مساحة 7200 متر.



وتابع "زيدان"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن متحف التحرير أثري، وسيظل أيقونة تتفرد به مصر، وسيتم تطويره الآن، بالشراكة مع الاتحاد الأوربي، لكي يتم عرض آثاره بشكل جيد.



ولفت إلى أن المتحف المصري الكبير، سيكون أكبر تجمع حضاري في العالم، مشيرًا إلى أن عرض الآثار سيكون بطريقة علمية سواء في المتحف المصري الكبير، أو متحف شرم الشيخ، أو متحف الحضارة.

