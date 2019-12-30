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لميس جابر: حال المستشفيات والوحدات الصحية بمصر "زي الزفت"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:48 ص
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لميس جابر
لميس جابر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، عن منع مقال لها في إحدى الجرائد، لحساسية الموضوع، وكانت تتحدث عن الإعلام، منوهة بأنه كان يرفض لها طلبات إحاطة بالبرلمان، للسبب نفسه، معقبة: "معنديش خلق، لو من 15 سنة كنت هتكلم، بس دلوقتي قلت دع الخلق للخالق".

وأشارت "لميس"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن الدور الرقابي للبرلمان، لم يعمل بشكل كامل، مبدية دهشتها من قرار وزيرة الصحة تطبيق السلام الجمهوري، معقبة: "في أكتر من تصريح لوزرة الصحة كنت عايزة أقدم بسببه إحاطة".

وتساءلت "أين أمصال الأنفلونزا.. مفيش مصل واحد نزل في البلد"، لافتة إلى أن وزارة الصحة تهتم فقط بمبادرات الرئيس، معلقة: "المستشفيات والوحدات الصحية حالهم زي الزفت"، معتبرة أن استمرار وزيرة الصحة سببه استكمال المبادرات الصحية.

ومن ناحيته يعقب الإعلامي عمرو أديب، "تتوقعي ليه تم تعينك في البرلمان"، فردت "معرفش يمكن عشان بتكلم".
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