مدير الترميم بالمتحف الكبير يكشف عن حجم الإنشاءات حتى الآن

قال عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن 17% فقط من الأعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير تم إعدادها قبل 2011، ولكن بعد تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زمام المسؤولية تم الانتهاء من 95% من الانشاءات.



وتابع "زيدان"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن المتحف يقع على مساحة 117 فدانا ويضم مجموعة من الكافتيريات والمطاعم، والتكلفة التي كانت موضوعه للمتحف قبل تولي الهيئة الهندسية بنائه كانت 1.7 مليار دولار، ولكن الهيئة الهندسية وفرت 700 مليون دولار دون الإخلال بالجودة والسلامة الإنشائية.



ولفت إلى أن دولة اليابان تقوم بتمويل المتحف بالشركة مع الحكومة المصرية، لافتَا إلى أن طوكيو تهتم بالحضارة والثقافة المصرية، وهذا شيء عظيم يحسب لليابان.

