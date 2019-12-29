ظريف: إيران بحاجة لتنسيق العلاقات مع موسكو

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن إيران بحاجة لتنسيق العلاقات مع موسكو بشكل متواصل حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني، إثر وصوله مساء اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو.

وصرح ظريف بأن هذه الزيارة هي الـ 28 له إلى روسيا منذ تسلمه حقيبة الخارجية قبل نحو 6 سنوات ونصف، مشيرا إلى أن ذلك دليل على العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأفاد بأن زيارته ستكون قصيرة وأنه سيلتقي، يوم الاثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث مختلف القضايا بالتفصيل.

وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن المناورات الروسية الصينية الإيرانية أثبتت حقيقة أن "طهران ولأجل ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية للجميع في طرق الإمدادات الهامة في مضيق هرمز، مستعدة للتعاون مع بقية الدول".

وأكد ظريف أن "هناك دولا من القوى الكبرى في العالم تعارض سياسة خلق التوتر في المنطقة ولا تتماشى معها".



