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باحث تركي: أتوقع هزيمة ساحقة لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:26 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال جواد كوك، الباحث التركي، إن البرلمان التركي قد يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا، ولكن على المدى المتوسط والبعيد ستكون الخسائر كبيرة على تركيا خاصة مع وصول جنازات الجنود الأتراك.              

وأضاف "كوك"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، أنه يتوقع أن يشهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هزيمة ساحقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار الباحث التركي، إلى أن المعارضة التركية ستسعى لرفع الحواجز مع مصر، وعدم التدخل في الشئون العربية، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون هناك تغلب للمصلحة العامة على مصلحة الأحزاب والأيديولوجيات.
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باحث تركي الانتخابات التركية أردوغان

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