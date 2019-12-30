طبيب جلدية يوجه تحذير مهم لربات البيوت (فيديو)

حذر الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث وأستاذ الأمراض الجلدية، ربات البيوت من الصابون السائل المصنع في مصانع "بير السلم" وليس مصانع معتمدة، مشيرًا إلى أنه قد يصيب الإنسان بأضرار مثل الحساسية الموضوعية حيث يكون الجلد ملتهب وفي بعض الحالات يصل إلى تشققات دامية.



وقال "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد، إن إهمال هذه الحالات قد يؤدي إلى نمو بكتريا فيتكون صديد، ناصحا سيدات البيوت ارتداء قفازات أثناء غسلهم للأطباق أو الملابس؛ حتى وأن كانت تستخدم أفضل أنواع الصابون.



وأكد الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث وأستاذ الأمراض الجلدية، أنه يجب وقف التعامل مع الصابون السائل الغير معروف مصدره ولم يحصل على التراخيص اللازمة، حفاظا على صحة المواطن.

