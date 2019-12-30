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لميس جابر تكشف تجربتها في البرلمان: "قلت لنفس لمي كرامتك"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:34 ص
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لميس جابر
لميس جابر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، إن العمل الحقيقي في البرلمان ليس في الجلسة العامة، وإنما في اللجان، مضيفة: "الجلسة العامة رخمة، بوظت ليّ ضهري بس".

وأشارت "لميس"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنها نائبة وليست معينة، وحاولت أن تخدم من يلجأ إليها، ولكنها فشلت، مضيفة: "لو هيقطعوا رقبتي مروحش لوزير عشان يمضي ورقة".

وكشفت عن أنها توجهت إلى وزيرين في مكتبهما للحديث معهما في مشكلة ما، ولم يفعلا شيئا، معلقة: "قلت لمي نفسك بقا، وكرامتك أهم، ومفيش أهل دائرة يقولوا ليّ روحتي فين".

ونوهت بأنها كانت يمكن أن تقدم طلبات إحاطة، ولكن من متابعة الوضع، وجدت أن طلبات الإحاطة لا يبت فيها، وهناك طلبات لا يتم الموافقة عليها، معقبة: "ده سلو بلدنا".
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