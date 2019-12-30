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متضرره من جروب "حد شاف جوزي": "بورسعيد مقلوبة" (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:53 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت رشا، إحدى المتضررات من جروب "حد شاف جوزي"، إن هناك أحد الأشخاص قام بإدخالها إلى الجروب يوم الإثنين الماضي، وكان عدد الجروب 5400 بنت فقط، ولم يكن به أي مشكلة أو أزمات، وكان عبارة عن هزار وضحك من خلال نشر بعض الزوجات صور أزاوجهن، معقبة: "كان الجروب عبارة عن هزار وضحك مدمر للأسف الشديد".

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد: "بلد مثل بورسعيد تدمرت بسبب هذا الجروب، فجأة أصبح نصف هذا الجروب رجالة، النصف الآخر حريم"، موضحة أن إحدى الأعضاء التي نشرت صورتها فوجئت بوجود أصحاب زوجها في الجروب، وقاموا بوضع صورتها في جروب "نادي الرجال السري".

وأضافت: "أنا ست تافهة إني وصلت نفسي للدرجة دي، الموضع كان هزار، بس الهزار اللي يقلب بخراب بيوت مش هزار، أنا أسفة مفيش ست مش بتتخان".

وأشارت إلى أن الجروب تحول إلى خراب بيوت بسبب استغلال بعض النساء الجروب، وإعداد أكونتات غير حقيقية، والادعاء بأنها على صلة ببعض أزواج أعضاء الجروب، معقبة: "الجروب كارثة، وبورسعيد مقلوبة بسبب الجروب".
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