Advertisements
Advertisements
Advertisements

لميس جابر تعلن مفاجأة بشأن تركيا.. وعمرو أديب: "هلا بالخميس"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:37 م
Advertisements
لميس جابر
لميس جابر
هدى عبدالرازق
Advertisements
وصفت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، السلطان العثماني سليم الأول بـ "الملحوس"، منوهة بأنه كان يعيش في منزل طومان باي، خوفا من الانكشاريين.

وفي سياق آخر، أعربت "لميس"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، عن سعادتها بعقد منتدى شباب العالم، مشيرة إلى أنه رسالة للعالم بالاستقرار في مصر في ظل الوضع المضطرب في الدول المحيطة.

وأضافت، "خلي بتاع تركي يبعبط كده لما نشوف"، لافتة إلى أن أردوغان أعلن أن البرلمان التركي سينعقد يوم الخميس 2 يناير؛ للنظر في اتفاقية تركيا مع حكومة السراج، ليعقب الإعلامي عمرو أديب: "هلا بالخميس".

وقالت إن الأتراك بلا حضارة، عكس العرب فهم حضارة متأصلة من قبل الإسلام منذ تحتمس الثالث.
Advertisements

أخبار تهمك

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 11 ساعة

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 11 ساعة

خبير اقتصادي: الدخل الحقيقي للمواطن المصري في طريقه للتحسن تدريجيا

منذ أقل من ساعتين

ستصل لـ10 درجات.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ3أيام المقبلة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأفريقي التونسي بديل أزارو في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:38 ص

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

ستصل لـ10 درجات.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ3أيام المقبلة

07:18 ص

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status