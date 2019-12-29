لميس جابر تعلن مفاجأة بشأن تركيا.. وعمرو أديب: "هلا بالخميس"

وفي سياق آخر، أعربت "لميس"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، عن سعادتها بعقد منتدى شباب العالم، مشيرة إلى أنه رسالة للعالم بالاستقرار في مصر في ظل الوضع المضطرب في الدول المحيطة.





وأضافت، "خلي بتاع تركي يبعبط كده لما نشوف"، لافتة إلى أن أردوغان أعلن أن البرلمان التركي سينعقد يوم الخميس 2 يناير؛ للنظر في اتفاقية تركيا مع حكومة السراج، ليعقب الإعلامي عمرو أديب: "هلا بالخميس".



وقالت إن الأتراك بلا حضارة، عكس العرب فهم حضارة متأصلة من قبل الإسلام منذ تحتمس الثالث.

