درة تشارك جمهورها بأفضل 9 إطلالات لها في 2019 (صور)

نشرت الفنانة درة، مجموعة من إطلالاتها على حسابها الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جمعت خلالها أفضل إطلالتها خلال ٢٠١٩.





تثبت الفنانة درة لقبها بصاحبة أجمل أطلالات فساتين، ومع نشر مجموعة الصور ذكرت تعليقا حيث وقالت: " هذة أفضل ٩ إطلالات في ٢٠١٩، وأذا لم تحصل علي إعجابكم.. فحسنا لدي المزيد"، حيث تتميز الفنانة التونسية بصاحبة أجمل إطلالات فساتين.





يذكر أن درة مواليد عام ١٩٩٧، حصلت على شهادة الدراسات في العلوم السياسية من تونس، شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007.





والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة التونسية مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة، فيما تجسد درة فى أحداث العمل شخصية "حبيبة" المليئة بالتناقضات والغموض، وهو بطولة درة، خالد سليم، حازم سمير، إسلام جمال ،عمر الشناوى ونيقولا معوض، وهو من إخراج منال الصيفى وتأليف إنجى علاء وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.



