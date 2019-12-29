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خبير أرصاد سعودي يكشف لـ"الفجر" الطقس المتوقع في رأس السنة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:29 م
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حسن كراني خبير الأرصاد الجوية
حسن كراني خبير الأرصاد الجوية
عمرو سمير
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قال حسن كراني خبير الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، إنّ الطقس المتوقع لرأس السنة بخصوص دول وسط وشرق المتوسط سيكون تحت تأثير منطقة تخلخل في الضغط.

وأضاف كراني، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن منطقة التخلخل في الضغط ستؤدي لغطاء سحابي تزداد كثافته على دول شرق المتوسط تتخلله خلايا رعدية ممطرة مصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح هابطة باردة جدا وهطول ثلجي يميل للكثافة على طول دول بلاد الشام. 

وأوضح قائلا: "أما بالنسبة لجمهورية مصر العربية يميل الطقس للبرودة، مع فرصة تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الأولى خاصة عالمناطق الساحلية، مضيفاً كما أن هناك فرصة لتشكيلات من السحب الممطرة.

وينصح "كراني" المواطنين بعدم التعرض للتيارات الهوائية الباردة خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية، راجيا السلامة للجميع، مذكراً أن جنوب تركيا سيشهد أيضا عدم استقرار. 

خبير أرصاد سعودي يكشف لـ"الفجر" الطقس المتوقع في رأس السنة
خبير أرصاد سعودي يكشف لـ"الفجر" الطقس المتوقع في رأس السنة
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طقس متوقع طقس حسن كراني خبير الأرصاد الجوية الطقس

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