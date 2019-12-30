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صاحب فيديو "ماما نويل بالشرقية": التكلفة 1000 جنيه.. والتصوير بالموبايل

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:30 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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روى محمد البرجي، صاحب فيديو فكرة "ماما نويل في الشرقية"، تفاصيل فكرته، وأسبابها، مشيرا إلى أنه يهدف للترويج لمحافظة الشرقية وإدخال الفرحة إلى قلوب الناس.

وأضاف "البرجي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه قام بالتصوير وإخراج الفيديو عن طريق الموبيل على انغام أغنية بشرة خير للفنان حسين الجسمي.

وأشار إلى أنه عكف على تنفيذ فكرة ماما نويل مع صديقه فارس خلال 10 أيام، موضحا: "نزلنا الزقازيق وجبنا هدايا للأطفال الصغيرة، والناس كانت مبسوطة بينا واتصورا معانا".

ولفت إلى أن تفاصيل شخصية "ماما نويل"، والهدايا التي أعطاها للطلاب، كلفته حوالي 1000 جنيه.
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