أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 30-12-2019





أسعار العملات اليوم





تباينت أسعار العملات الأجنبية في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ليحافظ الدولار على مستوياته المتراجعه في حين ارتفع سعر الجنيه الاسترليني واليورو، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.





أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9859 جنيهًا للشراء 16.1106 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8642 جنيهًا للشراء 18.0084 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.9063 جنيهًا للشراء 21.0775 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.3941 جنيهًا للشراء 16.5271 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.6070 جنيهًا للشراء 14.7250 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2604 جنيهًا للشراء 4.2941 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.7239 جنيهًا للشراء 53.1528 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3520 جنيهًا للشراء 4.3862 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2850 جنيهًا للشراء 2.3030 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر

