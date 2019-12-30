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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 30-12-2019
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ليحافظ الدولار على مستوياته المتراجعه في حين ارتفع سعر الجنيه الاسترليني واليورو، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9859 جنيهًا للشراء 16.1106 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8642 جنيهًا للشراء 18.0084 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.9063 جنيهًا للشراء 21.0775 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.3941 جنيهًا للشراء 16.5271 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.6070 جنيهًا للشراء 14.7250 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2604 جنيهًا للشراء 4.2941 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.7239 جنيهًا للشراء 53.1528 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3520 جنيهًا للشراء 4.3862 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2850 جنيهًا للشراء 2.3030 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
15.9859
|
16.1106
|
يورو
|
17.8642
|
18.0084
|
جنيه إسترليني
|
20.9063
|
21.0775
|
فرنك سويسري
|
16.3941
|
16.5271
|
100 ين ياباني
|
14.6070
|
14.7250
|
ريال سعودي
|
4.2604
|
4.2941
|
دينار كويتي
|
52.7239
|
53.1528
|
درهم اماراتي
|
4.3520
|
4.3862
|
اليوان الصيني
|
2.2850
|
2.3030
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