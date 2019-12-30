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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 30-12-2019

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات
أسعار العملات
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ليحافظ الدولار على مستوياته المتراجعه في حين ارتفع سعر الجنيه الاسترليني واليورو، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9859 جنيهًا للشراء 16.1106 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.8642 جنيهًا للشراء 18.0084 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.9063 جنيهًا للشراء 21.0775 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.3941 جنيهًا للشراء 16.5271 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.6070 جنيهًا للشراء 14.7250 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2604 جنيهًا للشراء 4.2941 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.7239 جنيهًا للشراء 53.1528 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3520 جنيهًا للشراء 4.3862 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2850 جنيهًا للشراء 2.3030 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

15.9859

16.1106

يورو

17.8642

18.0084

جنيه إسترليني

20.9063

21.0775

فرنك سويسري

16.3941

16.5271

100 ين ياباني

14.6070

14.7250

ريال سعودي

4.2604

4.2941

دينار كويتي

52.7239

53.1528

درهم اماراتي

4.3520

4.3862

اليوان الصيني

2.2850

2.3030

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الكلمات المفتاحية

سعر اليورو سعر الدولا سعر الجنيه الاسترليني اسعار العملات اسعار الريال السعودي اسعار الدولار

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