السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأكد الرئيس السيسي، خلال الاتصال، على ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.



كما أكد الرئيس الفرنسي، سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا.

