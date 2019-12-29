Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:26 م
Advertisements
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمنية فوزي
Advertisements
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس السيسي، خلال الاتصال، على ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما أكد الرئيس الفرنسي، سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا عبد الفتاح السيسي الموقف المصري إيمانويل ماكرون

أخبار تهمك

الشوط الأول.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر (0-0) عبر bein sportكورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول متعدد hd

منذ حوالي 6 ساعات

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم|طلب مفاجئ من زيدان.. الدبابة على أبواب الريال.. وطعنة بيريز القاتلة لزيزو

منذ ساعة و 20 دقيقة

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| Liverpool vs. Wolves: Premier League live stream

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

منذ حوالي 3 ساعات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثالثة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم| انقلاب يطيح بثنائي البارسا.. وفالفيردي خارج أسوار الكامب نو

منذ أقل من ساعتين

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ ساعة و 9 دقيقة

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 6 ساعات

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

موضوعات متعلقة

السيسي يهنىء رئيس فرنسا بحصول منتخب بلاده على كأس العالم

عاجل.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي

عاجل.. الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الزامبي

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي

"ماكرون" يعرب عن تطلعه للقاء السيسي على هامش قمة الدول الصناعية الكبرى بفرنسا

عاجل.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:15 م

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

10:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status