لميس جابر عن أحداث ليبيا: "ترامب عامل نفسه من بنها"



وأضافت "لميس"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ترامب عامل نفسه من بنها دلوقتي، ولا هو هنا"، لافتة إلى أن الإخوان هم السبب في ارتداد تركيا عن الحضارة الأوروبية.



وتابعت: "أي مكان دخل فيه الإخوان حصل له ارتداد، كسر الإخوان في سنة والقضاء عليهم معجزة".



قالت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، إن ما يحدث في ليبيا لا يقف وراءه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحده، مشيرة إلى أن أردوغان لا يجرؤ على فعل ذلك وحده، معقبة: "هو ترامب ميقدرش يتصل على أردوغان يقوله ارجع ياله".