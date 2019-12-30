Advertisements
Advertisements
Advertisements

لميس جابر عن أحداث ليبيا: "ترامب عامل نفسه من بنها"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:45 ص
Advertisements
لميس جابر
لميس جابر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، إن ما يحدث في ليبيا لا يقف وراءه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحده، مشيرة إلى أن أردوغان لا يجرؤ على فعل ذلك وحده، معقبة: "هو ترامب ميقدرش يتصل على أردوغان يقوله ارجع ياله".

وأضافت "لميس"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ترامب عامل نفسه من بنها دلوقتي، ولا هو هنا"، لافتة إلى أن الإخوان هم السبب في ارتداد تركيا عن الحضارة الأوروبية.

وتابعت: "أي مكان دخل فيه الإخوان حصل له ارتداد، كسر الإخوان في سنة والقضاء عليهم معجزة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لميس جابر عمرو أديب توك شو ترامب أخبار مصر

أخبار تهمك

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| Liverpool vs. Wolves: Premier League live stream

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 8 ساعات

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأفريقي التونسي بديل أزارو في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 8 ساعات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إنقلاب أتوبيس جماهير المصري على طريق الإسكندرية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أديب لـ أردوغان: "خدوا الإخوان.. ونشوفكم بعد 5 سنين"

لميس جابر: أردوغان "بلطجي" المنطقة

لميس جابر: "محمد علي كان خلطة تركية على يونانية"

لميس جابر لـ أردوغان: "اللي يقرب مننا هياخد على دماغه"

تعليق لميس جابر على نقل كباش الكرنك إلى ميدان التحرير

لميس جابر: سليم الأول لطش الخلافة من العباسيين

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:14 م

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

06:28 م

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

11:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status