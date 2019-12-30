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أسعار الذهب اليوم الإثنين 30-12-2019.. والمعدن الأصفر يستقر في مستهل التعاملات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

في أول تعاملات الأسبوع للبورصة الدولية للمعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ويقترب سعر الذهب من تحقيق أعلي أداء منذ 2010 في معدلات النمو، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  584.82 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 682.30 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 779.75 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,458 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  584.82 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر682.30 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 779.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,458 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

763 إلى 766

عيار 22 

700 إلى 702

عيار 21

668 إلى 670

عيار 18

573 إلى 574

عيار 14

445 إلى 447

عيار 12

382 إلى 383

الاونصة

23.885 إلى 23.956

الجنيه الذهب

5,376 إلى 5,392

الكيلو

768.000 إلى 770.286

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 779.75جنيه      

 48.61 $

سعر الذهب عيار 22

 714.78جنيه

 44.56 $

اسعار الذهب عيار 21

682.30جنيه       

42.54 $

اسعار الذهب عيار 18

 584.82جنيه

36.46 $

سعر الذهب عيار 14

454.86جنيه

28.26 $

سعر الذهب عيار 12

389.88جنيه

24.31 $

سعر الذهب عيار 9

292.41جنيه

18.23 $

اسعار أوقية الذهب

24,250 جنيه

1,512 $

اسعار جنيه الذهب

5,458 جنيه

340.28 $

اسعار كيلو الذهب

779,753 جنيه

48,611 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52

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