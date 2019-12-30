أسعار الذهب اليوم الإثنين 30-12-2019.. والمعدن الأصفر يستقر في مستهل التعاملات





أسعار الذهب اليوم





في أول تعاملات الأسبوع للبورصة الدولية للمعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ويقترب سعر الذهب من تحقيق أعلي أداء منذ 2010 في معدلات النمو، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 584.82 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 682.30 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 779.75 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,458 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 584.82 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر682.30 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 779.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,458 جنيه.









أسعار الذهب الأن



