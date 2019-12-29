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مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث طريق دمياط - بورسعيد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:23 م
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الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
محمود الجلاد
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نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا حادث أتوبيس طريق دمياط - بورسعيد، اللاتي لقين مصرعهن إثر تصادم مقطورة مع أتوبيس كان يقلُّ عاملات في طريقهن للعمل، مما أسفر عن مقتل 23 منهن.

وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يتقبلهم عنده وينزلهم منازل الشهداء، وأن يشفي المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا.
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مفتي الجمهورية ضحايا حادث دمياط حادث أتوبيس الشهداء

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