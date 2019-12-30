عيسي زيدان: المتحف الكبير أهم حدث ثقافي في القرن الـ21 (فيديو)

قال الدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم بالمتحف المصري الجديد، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالآثار في الفترة الأخيرة سواء بالمشروعات الآثرية والمتاحف والمناطق الآثرية، لأن الآثار تمثل وجهة مصر الحقيقية.



وأضاف "عيسي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن ميدان التحرير سيتم تطويره بما يليق به، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع مسلة رمسيس الثاني به وطولها 19 مترا ووزنها 145 طنا وهي قادمة من صان الحجر لتزيين ميدان التحرير، معلقًا: "تطوير ميدان التحرير سيكون هدية لمصر وسنفخر به".



وأشار مدير عام الترميم بالمتحف المصري الجديد، إلى أن هناك احتفالية في المتحف المصري الكبير في ظل الترويج السياحي له حيث تم رسم قناع الملك توت عنخ آمون وهو البطل الحقيقي في المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أن مجموعة الملك توت عنخ آمون، ستعرض لأول مرة في المتحف المصري الكبير على مساحة 7200 متر مربع.



وتابع: "قمنا برسم قناع الملك توت عنخ آمون بـ7260 كوب قهوة، ودخل موسعة جينس"، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير سيكون أهم حدث ثقافي آثري في القرن الـ21.

