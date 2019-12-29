"هيئة السياحة" تكشف هوية القطع الأثرية التي تم العثور عليها في مكة المكرمة





أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن "هوية القطع الأثرية التي تم العثور عليها بجوار مقبرة المعلاة الاثرية بمكة المكرمة، أثناء عمل إحدى الشركات في الموقع".





وأوضحت الهيئة العامة للسياحة، أنها شواهد أثرية مكتوبة بالخط الإسلامي تستخدم شواهد للقبور، بالإضافة إلى كسر من الفخار وجميعها تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة.





وقال مدير عام التسجيل وحماية الآثار في قطاع التراث الوطني بالهيئة الدكتور نايف القنور، إنه يجري حاليا تسليم القطع للهيئة ليقوم المتخصصون في قطاع الآثار بالكشف عليها ودراستها بشكل أعمق.





وأكد الدكتور نايف القنور، على أن "فريقاً مختصاً من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سيتابع أعمال الحفر في الموقع بشكل يومي، تحسباً لظهور أي معالم أو قطع أثرية، بالتنسيق المباشر مع أمانة العاصمة المقدسة والشركة المنفذة"، معرباً عن شكره للمسؤلين في الجهتين على تعاونهم مع الهيئة.





وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قد أعلنت في وقت سابق عبر موقعها الرسمي، أنه خلال قيام مقاول الحفر والتجهيز، بمهام عمله لمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد، المجاور لمقابر المعلاة التاريخية، عثرت على قطع أثرية؛ حيث تم التنسيق مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة لمباشرة الموقع واستلام القطع والإشراف على المراحل القادمة من أعمال الحفر.



