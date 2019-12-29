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أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:15 م
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اخبار الزمالك اليوم
اخبار الزمالك اليوم
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 29 ديسمبر العديد من الأحداث والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها الموافقة على بيع فرجاني ساسي والكشف عن برومو قناة الزمالك وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

رفع شعار إللي يدفع.. عبد الله السعيد يهدد أحلام الزمالك

عرض أحد وكلاء اللاعبين على عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز وهداف الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي برصيد 9 أهداف فكرة انتقاله إلى أحد الأندية الإماراتية بمبلغ خرافي مما يهدد انتقاله إلى الزمالك في الميركاتو الشتوي.

وفتح عبد الله السعيد المزاد حول رحيله عن بيراميدز لمن يدفع أكثر لضمه في ظل مماطلته في تجديد عقده مع فريقه الحالي كما ينتظر العرض الرسمي الإماراتي.

وينوي مجلس الزمالك دفع 37 مليون جنيه كاش في حالة توقيعه للنادي بشكل رسمي بناء على طلب اللاعب لارتداء القميص الأبيض.

الزمالك يوافق على بيع فرجاني ساسي

يحسم مسئولو نادي الزمالك خلال ساعات موقفهم بشأن التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط ورحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى مسئولو الزمالك عرضَا من أحد الأندية العربية لضم فرجاني ساسي خلال يناير المقبل.

واشترط الزمالك الحصول على 5 ملايين يورو حال بيع فرجاني بشكل نهائي، بجانب مليوني يورو حال خروجه للإعارة لنهاية الموسم.

الأهلي يهزم الزمالك بثنائية في قمة الشباب

حقق فريق شباب الأهلي مواليد 99 فوزًا هامًا عصر اليوم الأحد على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب النادي الأحمر بمدينة نصر في قمة بطولة الجمهورية.

أحرز وليد مصطفى الهدف الأول للفريق الأحمر في الشوط الأول ، وتعادل الزمالك عن طريق يوسف محمود في الدقيقة 60، ونجح محمد فخري في إحراز الهدف الثاني للأهلي والفوز بالنقاط الثلاث.

ترتيب الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

- ترتيب المجموعة الأولي بعد تعادل الزمالك وزيسكو: 1- مازيمبي الكونغولي – 7 نقاط

2- الزمالك المصري – 4 نقاط

3- زيسكو يونايتد – نقطتين

4- أول أغسطس – نقطتين

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أسوان يوم الخميس القادم 2 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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الكلمات المفتاحية

نجم الفريق رياضة الاخبار الرياضية اخبار الزمالك اخبار الرياضة

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