تفاصيل لقاء الأنبا عمانوئيل مع راهبات ايبارشية طيبة

التقي صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، مع الأخوات الراهبات، وذلك في اللقاء الشهري الذي أقيم في مقر المطرانية.



يأتي ذلك اللقاء في إطار الاحتفال مع نيافته بنهاية عام وبداية عام جديد وبدأ الاجتماع بصلاة القداس الإلهي الذي قدمه صاحب النيافة علي نية الأخوات الراهبات وخدمتهن في مختلف رعايا الإيبارشية، وأن يكون العام الجديد عاما مباركًا عليهن جميعًا.



وتضمن اليوم أيضًا كلمة روحية لنيافته حول التجسد، والميلاد ومعانيه الروحية العميقة وانتهي اللقاء بتبادل الهدايا بمناسبة الأعياد الميلادية.