ليفربول ضد وولفرهامبتون 0/1 في الدوي الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوي الإنجليزي





ليفربول ضد وولفرهامبتون، تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوزًا صعبًا على وولفرهامبتون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب " أنفيلد" معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.





هدف مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري

وسجل ليفربول هدف اللقاء الوحيد عن طريق الأسد السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 42 من زمن أحداث الشوط الأول بعد تمريرة من أدم لالانا قبل الرجوع إلى تقنية الفيديو (VAR)، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/1 للريدز.



وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 55 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون إلى النقطة 30 نقطة في المركز السابع.





ونجح ليفربول في تحقيق الفوز العاشر على التوالي في الدوري الإنجليزي، ووسع الفارق إلى 13 نقطة مع ليستر الوصيف، كما يمتلك مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد.



وبدأ تشكيل ليفربول مباراته أمام وولفرهامبتون في الدوري كالتالي:-





حراسة المرمى: أليسون بيكر.





خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان ديك - أندرو روبرتسون.





خط الوسط: جوردان هندرسون - آدم لالانا - جيورجينهو فينالدوم.





خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني.





بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري:-



