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دورة حول استخدام تطبيقات قواعد البيانات بجامعة عين شمس

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:04 م
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الدورة
الدورة
آية حمروشي
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تماشيا مع استراتيجية الدولة وجامعة عين شمس نحو التحول الرقمى وسرعة وملائمة الخدمات التى تقدمها المؤسسات الحكومية بصفة عامة ومؤسسات البحث العلمى بصفة خاصة، افتتحت ا.د هيام وهبة وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، فعاليات دورة تدريبية تحت عنوان "مهارات استخدام تطبيقات قواعد البيانات Microsoft Access" والتى تهدف إلى تنمية مهارات العاملين بقطاع الدراسات العليا بالكلية فى مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات.

حيث تم توجيه الدورة التدريبية للسادة العاملين بوحدات النشر الدولى، والتعاون الدولى، ومديرى الإدارات التابعة لقطاع الدراسات العليا مثل إدارة الدراسات العليا الأكاديمية ووحدة الشهادات المهنية وإدارة شئون أعضاء هيئة التدريس وإدارة العلاقات الثقافية وبعض الإدارات الخدمية الأخرى بالكلية.

وأكدت أ.د. هيام وهبة أن هذه الدورة التدريبية تعد بداية سلسلة من الدورات التدريبية لتنمية مهارات السادة موظفي الكلية في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات بما يضمن سرعة تسجيل وحفظ وترابط البيانات بالكلية وكذلك سرعة استدعائها وإعداد التقارير المطلوبة فى الوقت المناسب.

ومن جانبه، أوضح أ. هشام شنودة القائم بالتدريب أن برنامج Access هو أحد البرامج المستخدمة في إنشاء قواعد البيانات ويعد الخطوة الاولى لإنشاء قواعد البيانات والبديل له عند التعامل مع البيانات الهائلة كلًا من برنامج Oracle وبرنامج SQL.

هذا وقد تم اليوم التدريب على كيفية عمل الجداول بقاعدة البيانات وسوف يستكمل المتدربون غدا باقي الدورة التدريبية والتي من المخطط لها ان تستمر لمدة ٧ أيام كمرحلة أولى.
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الكلمات المفتاحية

جامعة عين شمس تطبيقات قواعد البيانات المؤسسات الحكومية التحول الرقمى Microsoft Access

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