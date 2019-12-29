ضبط 20 ألف كرتونة مشروب فاكهة صناعي غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها

ضبطت مديرية التوين بالقليوبية، اليوم الأحد، 20 ألف كرتونة مشروب فاكهة داخل كل كارتونة 27 عبوة باجمالى 540 ألف عبوة مشروب فاكهة صناعي تفاح غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن إحدى شركات التجارة والتوكيلات التجارية ببنها.



وجرى تحرير محضر رقم 6879 جنح قسم تانى شرطة بنها، ضد المسئول عن المخزن لحيازته سلع مجهولة المصدر، وجرى ضبط أيضًا ألف كارتونه "كيلوجز نودلز" بداخل كل كارتونه ٤٠ عبوة باجمالى عدد عبوات 40 ألف عبوة منتهية الصلاحية وبها تغير بالمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



جاء ذلك خلال حملة شنتها مديرية التموين بالقليوبية بناء على تعليمات عربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية مدير المديرية، وتحت إشراف السيد الصباحى وكيل مديرية تموين القليوبية، للتأكد من جودة السلع المنتجة والمعروضة للجمهور، وصلاحيتها للاستعمال الآدمي، إلى جانب عدم ترك المواطن فريسة لجشع التجار وأصحاب النفوس المريضة.



وأوضح وكيل مديرية التموين، أن الحملة جاءت في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضبط الأسواق والشوادر، وعدم ترك المواطن فريسة لجشع التجار، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.



