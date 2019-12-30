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مؤرخ: 19 يوليو كان بداية السنة عند القدماء المصريين (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:57 ص
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الدكتور بسام الشماع
الدكتور بسام الشماع
داليا الحسين
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قال الدكتور بسام الشماع، المؤرخ وعالم المصريات إن المصريين القدماء كانوا يحتفلون بالعالم الجديد، مشيرا إلى أن المصري كان يقول: "افتتاح عام حسن أو جميل".

وأضاف "الشماع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن العام الميلادي لم يكن اخترع في عهد المصريين القدماء، مشيرا إلى أن رأس السنة في عهد الفراعنة كانت تبدأ في 19 يوليو وفقا للتوقيت الحالي.

ونوه إلى أن افتتاح السنة الجديدة لدى المصري القديم جاء من قصة، موضحًا: "المصرى لاحظ ظهور النجمة واختفاءها كل عام لمدة 70 يوما، حيث تظهر في اليوم الـ70 قبل الفجر بقليل جالبة الفيضان معها، واعتبر المصري ظهور هذه النجمة هي ميلاد جديد للعام، وهذا اليوم حسبه العلماء واتضح أنه يوم 19 يوليو".

وتابع: "المصري قسم السنة إلى ثلاثة مواسم وليس أربعة، وهم أخت، شمو، برت"، لافتًا إلى أن الأعياد والفرحة والسعادة كانت من سمات الشخصية المصرية القديمة.
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