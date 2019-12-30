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لميس جابر لـ أردوغان: "اللي يقرب مننا هياخد على دماغه"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:42 ص
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لميس جابر
لميس جابر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، إن الشعب التركي ليس سعيدا برئيسه رجب طيب أردوغان، معقبة: "لو ضغطوا عليه شوية هيهدوه، والمعارضة بيعملوا أحزاب غصب عنه"، مؤكدة أن الشعب التركي واعي وله ثقل.

وأشارت "لميس"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن العالم لا يعرف غير معنى القوة فقط، مضيفة: "اللي يقرب من ناحيتنا من شمالنا أو جنوبنا ياخد على دماغه"، مثمنة حرص القيادة المصرية على تسليح الجيش المصري.

وأضافت أنه لا يوجد حلول سياسية تفيد مع الإخوان، متابعة: "واحد زي تميم حاطط مصر والدول العربية على دماغه.. وبيفكرني بالراجل اللي طلع مع محمد صبحي في مسرحيته وبيقول متقدرش"، مما أثار ضحك الإعلامي عمرو أديب.
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لميس جابر رجب طيب أردوغان توك شو اخبار مصر

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