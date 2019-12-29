المطران نقولا يزور محافظ الغربية للتهنئة بالمنصب الجديد





وجاءت زيارة المطران نيقولا لتهنئة المحافظ بمناسبة تجديد القيادة السياسية له استمراره محافظا للغربية، ضم الوفد المرافق للمطران نيقولا، الأرشمندريت نقولا فانوس والمهندس شريف زريق.



زار المطران نيقولا أنطونيو، متروبوليت (مطران) طنطا وتوابعها، المتحدث الرسمي بأسم بطريركية الاسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، مساء اليوم الأحد، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية في ديوان عام المحافظة بطنطا.