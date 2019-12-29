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نشرة "حوادث الفجر".. قرار عاجل من النائب العام بشأن حادث أتوبيس عمال بورسعيد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:49 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.


قرار عاجل من النائب العام بشأن حادث أتوبيس عمال بورسعيد
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهم أحمد حمدي محمد محمد عقاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسببه خطأً في موت ثلاثة وعشرين شخصًا وإصابة ستة آخرين


المعاينة الأولية تكشف عن سر نشوب حريق بشقة سكنية في فيصل
كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن ماس كهربائي السبب في اندلاع النيران بشقة سكنية بمنطقة فيصل، وتبين أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.



المعاينة تؤكد ماس كهربائي السبب في إندلاع النيران بمطعم بالمريوطية
كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة أن ماس كهربائي السبب في إندلاع النيران بمطعم بمنطقة المريوطية
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حجز محاكمة 12 متهمًا بـ"دواعش سيناء " لـ9 مارس للحكم
حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة محاكمة 12 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"دواعش سيناء" لجلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم.


قيدوها وكتموا أنفاسها.. تفاصيل مقتل مُسنة داخل مسكنها ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة مسنة في عقدها السادس من العمر، مقتوله على يد مبيض محاره وزوجته بمنطقة بولاق الدكرور، لاحتياجهما لأموال للسفر إلى إحدي الدول العربية، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة

ضبط المتهمين بالاعتداء على مشجعي النادي المصري في دمياط
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط وتحديد مرتكبي الاشتباكات، التي تعرض لها مشجعو المصري البورسعيدي أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات بمدينة دمياط خلال رحلتهم إلى الإسكندرية.
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