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بعد قرار مدبولي.. خبراء يوضحون أهمية إنشاء المجموعة السياحية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:48 م
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الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
هدى زيدان
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنشاء المجموعة السياحية التي تضم وزارة السياحية، والتي تضم وزارة السياحة والآثار والثقافة والطيران والداخلية والمالية واتحاد غرف المنشآت السياحية، وكل ما له علاقة بالقطاع السياحى؛ للارتقاء بالمنظومة السياحية.

وثمن عدد من خبراء السياحة قرار رئيس الوزراء، مؤكدين على أن السياحة المصرية بدأت تنهض، وتعود لذات معدّلاتها في نسب إشغالات الفنادق وغيرها من القطاعات السياحية.

وأكد باسم حلقة نقيب السياحيين، أن قرار إنشاء المجموعة السياحية بكافة الهيئات المشاركة بها، يسهم في حل الكثير من المشكلات والمعوّقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، واصفًا القرار بالصائب.

وتوقع نقيب السياحيين أن تسفر مجهودات المجموعة السياحية عن زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، مؤكدًا على أن قرار إنشاء المجموعة يصب في صالح قطاع السياحة، وينعش الاقتصاد المصري، ويدعم موازنة الدولة.

وأشار حلقة إلى أن تضافر جهود الهيئات والوزارات المشاركة بالمجموعة السياحية سيعزز من عمل المنظومة السياحية، ويسهل الكثير على زوار المناطق الآثرية في مصر، مشددًا على أن مسألة عودة معدّلات السياحة المصرية لسابق عهدها لا تقبل الجدل أو النقاش.

واتفق معه في الرأي الخبير السياحي علي غنيم، مؤكدًا على أن المجموعة السياحية، بما يمثلها من هيئات ووزارات ستتضافر جهودها معًا للترويح للسياحة المصرية، ومعالجة أي ثغراتٍ أو قصور في هذا القطاع الحيوي، والذي يعد واحدًا من أهم روافد العملة الصعبة للبلاد.

وتوقع الخبير السياحي أن يشهد القطاع السياحي طفرة خلال وقتٍ قياسي؛ ليكلل مجهود الهيئات والوزارات التي تتشارك معًا في إطار المجموعة السياحية، لحل مشكلات قطاع السياحة، ووضع الخطط والاستراتيجيات الجاذبة للسياح.
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الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء باسم حلقة المجموعة السياحية السياحة الاقتصاد

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