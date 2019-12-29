تامر كرم يروي لـ"الفجر الفني" مواقف لن ينساها مع الراحل فاروق الفيشاوي

أوضح المخرج تامر كرم، أنه كان على علاقة جيدة مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وكشف عن أبرز المواقف التي لن ينساها للراحل.



وكشف تامر كرم لـ" الفجر الفني "، أن هناك موقفين لن ينساهم لفاروق الفيشاوي، الموقف الأول عندما عرض على فاروق الفيشاوي الدور فى مسرحية "الملك لير"، كان "الفيشاوي" غير مقتنع بالدور الذي سيجسده، وعندما ذهب تامر كرم له وأقنعه بالدور وثق فيه وقال له "أنا واثق فيك وموافق على الدور".



وقال تامر كرم أن الموقف الثاني الذي يبين مدي طيبة قلب الراحل فاروق الفيشاوي بعد يوم الافتتاح، عندما اتصل به وانتظره فى المطعم ليحتفل معه على الافتتاح، ورغم تأخير تامر كرم عنه إلا أن الراحل فاروق الفيشاوي لم يغادر المطعم، وظل ينتظره.



وأضاف تامر كرم أن الراحل فاروق الفيشاوي رجل طيب القلب، ومواقفه دائماً تدل على شهامته، وهو رحل بجسده، ولكن موجود بأعماله المميزة وتاريخه الفني.



جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج تامر كرم مسرحية "الملك لير" وهى بطولة يحيى الفخرانى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، مجدي كامل ، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف ومن إخراج تامر كرم.



قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلتاه فيه ابنتيه، حيث قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا استنادا إلى أي منهن يحبونه أكثر، وتتمادى الأختان الكبيرتان في امتداح وتملق والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق فيثورغضب الملك ويقوم بحرمانها من كل شيء وتدور الأحداث ويكتشف الملك لير صدق ابنته الصغري.