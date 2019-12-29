أخبار برشلونة اليوم| انقلاب يطيح بثنائي البارسا.. وفالفيردي خارج أسوار الكامب نو

شهد نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد 29 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.





ويستعرض "الفجر الرياضي " أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 29 - 12 - 2019 :-





- ميسي والرحيل.. هل يصدم جماهير برشلونة؟





بحسب استطلاع الرأي الذي طرحته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، حصل ليونيل ميسي على ثقة الأغلبية العظمى من جماهير برشلونة، كونه رمز البارسا الكبير، ليس فقط بأنه سيجدد عقده الحالي مع "البلاوغرانا" والذي سينتهي في عام 2021، ولكن يراهنون أيضاً بأنه سينهي مسيرته وسيعتزل في الكامب نو.





- نجم ريال مدريد السابق: فوز الملكي بالدوري يعتمد على ميسي





أعرب فرناندو مورينتس سفير الدوري الإسباني عن أمله في فوز ناديه السابق ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم بعد معاناته في آخر موسمين في إنهاء البطولة في المركز الثالث خلف كلا من برشلونة وأتلتيكو مدريد، وألمح نجم الملكي في أواخر التسعينات وبداية الألفية الجديدة أن قلبه لا يستبعد فوز الميرينجي باللقب لكن حجر العثرة الوحيد يكمن في الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة لاعتقاده بأن أفضل لاعب في العالم وأنه من يتحكم في مصير الدوري.





- المدير التنفيذي لمانشستر سيتي يصدم برشلونة





وجه المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيران سوريانو، صفعة قوية لنادي برشلونة الإسباني وجماهيره الكبيرة، وكشف سوريانو أن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب السكاي بلوز، لن يغادر فريق مانشستر سيتي، قبل إنتهاء تعاقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.





- جماهير برشلونة تنقلب على فيدال وديمبيلي





قامت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية باستطلاع رأي جماهير برشلونة حول اختيار اللاعب الأقرب للرحيل بين فيدال وإيفان راكيتيتش، واشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 52.6 ٪ من المشاركين صوتوا على رحيل فيدال، بينما صوت 31.66 ٪ فقط للاستغناء عن راكيتيتشى وفضل 13٪ من جماهير برشلونة المشاركين في الاستطلاع عدم بيع الثنائي، بينما صوت 2.66٪ للاستغناء عن اللاعبين معًا.





- نجم برشلونة يتمنى الانتقال إلى مانشستر سيتي





تحدث النجم الهولندي فرينكي دي يونج عن انتقاله إلى برشلونة بدلاً من مانشستر سيتي، خلال الإنتقالات الصيفية الماضية، وألمح نجم المنتخب الهولندي البالغ من العمر 22 عامًا، أنه مستعد لاختيار بيب جوارديولا عندما وافق أياكس على بيعه في الصيف الماضي بعد أن أبلغه الهولندي رونالد كومان بالذهاب إلى مانشستر.





- تقارير إسبانية تكشف رحيل فالفيردي عن برشلونة





كشف صحيفة ماركا الإسبانية، أن فالفيردي مرشحاً لعدم تمديد تعاقده مع النادي الكتالوني، مكتفياً بالفترة التي قضاها رفثة برشلونة، منذ صيف عام 2017، ونال فالفيردي إنتقادات عديدة، في ظل سوء أداء البلوجرانا في معظم أوقات الموسم، رغم تصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وتأهل الفريق لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.



