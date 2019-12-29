عبد المهدي يرفض قصف مواقع الحشد الشعبي في العراق

وكانت قوات أمريكية قد وجهت "ضربات دقيقة" ضد 5 منشآت تابعة لكتائب حزب الله العراقي في العراق وسوريا الأحد، لإعاقة قدرة الحزب على شن هجمات ضد قوات عملية "العزم التام"، حسب متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، في بيان.

وذكرت بلومبرغ أن القصف شمل 3 أهداف في العراق وهدفين في سوريا.





ونقلت الوكالة عن المتحدث أن "القصف جاء رداً على هجمات وقعت أخيراً ضد قوات التحالف".

واستهدف القصف منشآت تخزين الأسلحة، ومواقع سيطرة وقيادة.

وقال البنتاغون: "يجب أن تتوقف إيران وقوات كتائب حزب الله الموالية لها عن شن أي هجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف، واحترام سيادة العراق، لمنع أي إجراءات دفاعية إضافية من القوات الأمريكية".

وكان متعاقد أمريكي قد قتل أول أمس في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عراقية.