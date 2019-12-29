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"الصحة" تقرر إغلاق مركز جراحات للسمنة في الرياض

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:36 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قررت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، إغلاق "مركز جراحات اليوم الواحد" في العاصمة الرياض؛ بسبب "مخالفات جسيمة"، مؤكدة على أن قرار الإغلاق جاء حفاظاً على حصة المرضى.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": حفاظاً على صحة وسلامة المرضى، تم إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في الرياض وشطب ترخيص الطبيب بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة.

وناشدت "الصحة" الجميع، الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة من خلال الاتصال على ٩٣٧.

وزارة الصحة السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن الصحة العامة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية ورسم خطة السياسة الصحية بالمملكة تأسست عام 1370هـ، مع تأسيس مجلس الوزراء السعودي ويتولى رئاستها الآن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019، تقدمت المملكة 6 مراكز عن العام 2018 في مؤشر الصحة لتحل في الترتيب 58 عالمياً.

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الكلمات المفتاحية

الصحة الرياض

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