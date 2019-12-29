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لميس جابر: "محمد علي كان خلطة تركية على يونانية"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:37 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، إن محمد علي باشا لم يكن تركي، وإنما مقدوني، مضيفة: "كان خلطة تركية على يونانية"، مؤكدة أن محمد علي ليس ألبانيا، ووالدته كانت تدعى زينب، ولديه 5 أبناء.

وأشارت "لميس"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن نجل محمد علي باشا كان يقول "لو أعرف العرق التركي فين كنت أقطعه"، موضحة أن محمد علي باشا عندما تولى، وكان رد عمر مكرم "من حق الرعية أن تختار".

وأضافت أن محمد بك لازوغلي في عهد محمد علي باشا هو أول من أنشأ جهاز مخابرات، معقبة: "ومن هنا جاءت منطقة اللازوغلي"، مشيرة إلى أنه كان يستعين بفرقة من الألبان يرتدون ملابس فلاحي، ويمشون وسط الناس لمعرفة الأخبار.
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