لميس جابر: "محمد علي كان خلطة تركية على يونانية"

قالت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، إن محمد علي باشا لم يكن تركي، وإنما مقدوني، مضيفة: "كان خلطة تركية على يونانية"، مؤكدة أن محمد علي ليس ألبانيا، ووالدته كانت تدعى زينب، ولديه 5 أبناء.





وأشارت "لميس"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن نجل محمد علي باشا كان يقول "لو أعرف العرق التركي فين كنت أقطعه"، موضحة أن محمد علي باشا عندما تولى، وكان رد عمر مكرم "من حق الرعية أن تختار".



