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رانيا بدوي: فايز السراج رئيس حكومة آخر معاقل الإرهاب في المنطقة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:35 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الإعلامية رانيا بدوي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد تحول إلى هتلر العصر حيث اكتسي علم تركيا في عهده بالدم وأصبح اسم تركيا ملاصقا لأي خراب أو دمار في المنطقة ليعيد الي الأذهان الحقبة العثمانية المظلمة، مشيرة إلى أن فايز السراج بمواقفه الأخيرة يعلن صراحة أنه ليس رئيسا لحكومة الوفاق في ليبيا إنما هو رئيس لحكومة آخر معاقل جماعة الإخوان في المنطقة.

وأضافت "بدوي" خلال تقديم برنامج "كلام رنووش" المعروض على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك واليوتيوب" أن إعلان فايز السراج رئيس حكومة ليبيا عن تقدمه بطلب رسمي الي تركيا للتدخل عسكريا في ليبيا لحماية حكومته من قوات حفتر لهو تصعيد خطير للوضع ليس في ليبيا وحدها إنما في المنطقة بالكامل.

وحذرت الإعلامية من مخاطر الانسياق خلف حملات تشويه القوات المسلحة المصرية المتعمدة التي عادت من جديد الي الواجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحرض ضد الجيش للتشكيك فيه وهز ثقة المصريين به، مؤكدة أن هذه الحملات مقصودة ومفتعلة في هذا التوقيت للنيل من سمعة المؤسسة العظيمة التي بنيت أركانها وأعمدتها بأيد الشعب ودمه، فليس هناك بيت مصري الا وشارك في بناء هذه المؤسسة وله بداخلها أخ أو ابن أو زوج أو حفيد أو عم أو خال، ليس هناك بيت الا وساهم أفراده بشكل أو بآخر في هذه المؤسسة.

وأكدت أن أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه هو الانسياق خلف هذه الدعوات بل أراه نوع من الانتحار إن لم يكن هو كل أنواع الانتحار أن نسمح لأحد أن ينل من هذه المؤسسة، فلو أن أردوغان وأعوانه في المنطقة أعلنوا الحرب علي حدودنا لن نجد من يحمينا ويحرسنا ويحفظ سلامة أراضينا الا هؤلاء الرجال وتلك المؤسسة العظيمة المملوكة للشعب.
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