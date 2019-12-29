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خبير استراتيجي: السيسي يحشد المجتمع الدولي لصالح ليبيا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:25 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمنية فوزي
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قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي والمدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يقترب من المنطقة الاقتصادية المصرية؛ لأنه يعلم قوة مصر.

وأشار "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن ليبيا أمن قومي بالنسبة لمصر كما قال الرئيس السيسي، وتحركات مصر تجاه الأزمة الليبية ممتاز.

وأكد مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق، أن الرئيس السيسي يواصل حشد المجتمع الدولي لصالح ليبيا، وأن مصر تبذل جهود كبيرة لحل الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات دبلوماسية كبيرة لمحاولة حل الأمور سياسيًا.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا السيسي أردوغان إدارة الشؤون المعنوية

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